Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot ancora all’estero: scoppia il caso alla Juventus

In casa Juventus è scoppiato un caso. Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot, infatti, non sono ancora rientrati a Torino. I due calciatori sono rispettivamente in Argentina e in Francia: resteranno lì ancora per qualche giorno. Gli altri 9 stranieri della Juve andati all’estero come Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic ecc. ecc.sono rientrati. Il “Pipita” e Adrien Rabio, invece, no e la situazione non è certo abituale: hanno preferito aspettare e la Juventus si è adattata.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport la società bianconera potrà richiamarli ufficialmente quando ricominceranno gli allenamenti individuali. L’impressione, in tutto ciò, è che la scelta del centrocampista francese venga compresa però molto meno di quella di Gonzalo Higuain. L’argentino ha una situazione familiare difficile legata alla madre malata di cancro, per cui aspetta la seconda metà della prossima settimana prima di muoversi, quando si dovrebbe capire qualcosa in più sulla ripresa del campionato. Anche lui, però, dovrà tornare alla base.