Calciomercato Napoli, Gabriel del Lille è il possibile sostituto di Kalidou Koulibaly

Il Napoli vuole puntare Gabriel, il forte difensore centrale brasiliano classe ’97 in forza al Lille. Abile anche come terzino mancino, il giocatore considera il Napoli un club importante dove poter continuare il proprio percorso di crescita già intravisto nell’ultima stagione tra campionato francese e Champions League. Stando a quanto riferisce calciomercato.com, la concorrenza su Gabriel è molto presente, specialmente da parte dell’Everton dell’ex mister azzurro Carlo Ancelotti. Non a caso, infatti, i Toffes avevano raggiunto già nel mese di gennaio un accordo di massima con il giocatore.

Si registra anche un certo gradimento da parte del Chelsea, ma è il Napoli a risultare l’alternativa più concreta. Nelle idee del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, Gabriel potrebbe prendere il posto in rosa dell’eventuale partente Kalidou Koulibaly. La partita sul mercato è apertissima. Il club partenopeo vuole giocare in contropiede e mettere le mani sul gioiello del Lille pareggiando l’offerta avanzata dell’Everton.