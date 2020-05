Napoli, Kostas Manolas in gran forma al primo allenamento

Questa mattina sono finalmente ricominciati a Castel Volturno gli allenamenti per tutti i calciatori del Napoli. Agli ordini di Gennaro Gattuso, arrivato all’alba sui campi, e del suo staff, i giocatori azzurri si sono allenati divisi in più gruppi e in maniera individuale per evitare assembramenti. Secondo quanto riferisce la redazione di SKY Sport dai primi test sarebbe stato Kostas Manolas il giocatore che si è presentato nella miglior forma. Il greco si conferma quindi il solito grande professionista.

C’è un curioso retroscena, invece, su Diego Demme. Il centrocampista, il primo a presentarsi a Castel Volturno, una volta finito l’allenamento della mattina ha lasciato il centro tecnico mostrandosi a torso nudo a bordo della sua macchina. Gli allenamenti ci saranno anche nella giornata di domani, intanto sono attesa novità dal Governo in merito alla ripresa del campionato di calcio. A poco a poco anche il calcio sta tornando finalmente alla normalità