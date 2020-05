Napoli, Aurelio De Laurentiis si congratula con la squadra e programma le vacanze estive al Golfo

“Bravi ragazzi” sarebbe stato il messaggio inviato dal presidente Aurelio De Laurentiis alla sua squadra. Comportamento ineccepibile dopo il periodo di lockdown da parte dei giocatori azzurri. I ragazzi si sono allenati bene anche da casa, ma soprattutto sono rimasti in Italia, senza tornare in patria come hanno fatto invece alcuni giocatori della Juventus. Secondo quanto scritto da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il patron azzurro ha inviato le sue congratulazioni al gruppo partenopeo. Oggi sono tornati tutti in campo a Castel Volturno.

I calciatori, comunque, dovranno trascorrere le eventuali vacanze estive nelle località del Golfo di Napoli. Questo il diktat arrivato dai calciatori alle proprie famiglie, visto che almeno fino ai primi di agosto, per via della Champions League, con ogni probabilità bisognerà continuare ad andare in campo. Così gli azzurri stanno organizzando le vacanze dei propri cari nelle terre partenopee, in modo da raggiungerli subito dopo le partite. Le novità non sono finite.