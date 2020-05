Napoli, Aurelio De Laurentiis ha preparato tutto: dalla sanificazione ai tamponi

Gli allenamenti che il Napoli sottolinea essere “facoltativi” dureranno fino a sabato, poi domenica ci sarà un giorno di riposo per tutti. Da lunedì 18 maggio, invece, potrebbe arrivare il sospirato via libera dal Governo per poter svolgere gli allenamenti di gruppo e quindi anche tattici.

Tutto organizzato al meglio in casa Napoli in vista della ripresa dei lavori a Castel Volturno. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha lasciato nulla al caso. Dalla sanificazione di tutta la struttura alla consegna del materiale tecnico presso il domicilio di tecnici e calciatori, oltre a due tamponi in 72 ore risultati tutti negativi. Il Napoli si è attenuto in maniera capillare alle prescrizioni volute dal Governo e ha confermato di essere un club all’avanguardia nel panorama calcistico nazionale. Adesso non resta che attendere il nuovo inizio del campionato. Gli azzurri sperano di poter giocare regolarmente anche la Coppa Italia, considerando che la vittoria del trofeo è alla loro portata.