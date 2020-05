Giorgio Chiellini e l’aneddoto su Kalidou Koulibaly: “Lo confortai dopo l’autogoal in Juventus-Napoli”

Giorgio Chiellini ha raccontato un episodio legato a Kalidou Koulibaly nella sua autobiografia. Al di là dei messaggi ricevuti dal senegalese e da altri azzurri dopo il proprio infortunio, il difensore bianconero ha ricordato l’autogoal dell’avversario in Juventus-Napoli dello scorso 31 agosto, terminata 4-3 per la “Vecchia Signora” nel finale.

“Ripenso al nostro abbraccio sul prato dell’Allianz Stadium dopo il suo autogoal in Juve-Napoli del 31 agosto. Per come sono fatto, quel mio gesto mi è quasi dispiaciuto, forse sarebbe stato meglio abbracciarci nello spogliatoio e tenere questa cosa solo per noi. Ma è venuto spontaneo, ho cercato Kalidou andando verso di lui con le stampelle. La sera prima mi aveva scritto ‘In bocca al lupo’: con lui c’è sempre stato un magnifico rapporto. Un giocatore così forte, una persona così buona che al 92’ di una sfida chiave commette un errore del genere! Vederlo con quella faccia mi ha sciolto: ho sentito che dovevo dirgli due parole di conforto, niente di più. ‘Sei il più bravo, capita a tutti di sbagliare, continua a lavorare come sai e tutto passa’“.