Napoli, la Coppa Italia a rischio cancellazione: ecco le ipotesi

Il futuro del calcio italiano è ancora tutto da decidere. Oltre al campionato c’è anche la Coppa Italia in bilico. Un particolare che interessa non poco il Napoli che aveva vinto per 1-0 a San Siro contro l’Inter, nella semifinale di andata. L’assemblea di Lega dello scorso venerdì ha stabilito due possibili date per la ripartenza. Come riferisce la redazione di SportMediaset, la prima possibilità, ripartendo dalla 27esima giornata, vorrebbe che si giocasse i recuperi il 17 giugno. Il campionato terminerebbe il 1° agosto con la finale di Coppa Italia fissata per il 22 luglio. La seconda ipotesi prevede invece il via il 20 giugno, i recuperi il 24 giugno, niente Coppa Italia e ultima giornata sempre il 1° agosto.

Con la cancellazione della Coppa Italia arriverebbe una bella beffa per il Napoli. Se il torneo dovesse essere sospeso, la settima classificata in Serie A sarebbe direttamente qualificata alla prossima Europa League. Uno scenario che sarebbe meglio evitare.