Napoli, senti il vicepresidente della FIFA: “Le scadenze di contratto si possono allungare”

A Radio Sportiva ha parlato nelle ultime ore l vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF (confederazione calcistica centro-nordamericana) Victor Montagliani. Tra i temi trattati, la situazione dei giocatori in scadenza di contratto come Dries Mertens e José Callejon.

“Abbiamo già fatto un documento con delle linee guida per i club, non solo sulle scadenze di contratto che si possono allungare. Il primo aspetto come giurisprudenza sono le leggi nazionali del lavoro, o se c’è un accordo tra club, leghe e giocatori come c’è qua in America. È una buona guida, queste cose si possono fare con l’accordo tra calciatore e sua società. Sulla durata della finestra si parlava di allungarla fino a fine anno, ma abbiamo visto che era troppo rischioso lasciare aperto così tanto, allora abbiamo pensato di prolungare per massimo 16 settimane, poi se le cose non cambiano dovremo cambiare ancora ma per il momento mi sembra una soluzione prudente”.