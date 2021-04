Napoli invitato alla Superlega nella notte, ma Aurelio De Laurentiis rimane in silenzio: paura di UEFA e FIFA?

in

Aurelio De Laurentiis attende in silenzio. Ieri, nell’assemblea di Lega, il presidente del Napoli è rimasto sempre con il microfono sempre spento, limitandosi ad ascoltare e senza spiaccicare mezza parola sulla Superlega, che lui stesso invocava da anni. Che sia rimasto scottato per l’esclusione? Invero, l’impressione è che il patron azzurro attenda di essere inserito nel ricco consesso, ma senza mettersi contro UEFA e FIFA.

Nella notte un emissario di JP Morgan, la multinazionale americana che finanzierà il torneo, avrebbe già contattato il Napoli per farlo entrare nel progetto insieme a Juventus, Inter e Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport. Bisognerà capire quale sarà la risposta di Aurelio De Laurentiis, che non ha mai nascosto i suoi intenti rivoluzionari sul panorama calcistico. Anche i tifosi del Napoli, però, si dicono contrari alla Superlega. Insomma, il presidente si trova ora nella tipica situazione del “vorrei, ma non posso”. La Superlega, il suo grande sogno, è lì, ad un passo.