TUTTOSPORT – Con la Superlega i contratti dei calciatori potrebbero essere annullati

in

Tuttosport apre in prima pagina contro l’attuazione deòòa Superlega: “The Super League… No! La politica ed il mondo del calcio si ribellano al progetto elitario dei dodici club europei”. In taglio basso spazio alle dichiarazioni del Premier Mario Draghi, di Gabriele Gravina, di Aleksander Ceferin e di Urbano Cairo. Spazio anche al turno infrasettimanale e al campionato: “Chiesa, niente Parma. Ma Pirlo ritrova CR7”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



I 12 fondatori della Superlega potrebbero essere costretti a rinegoziare i contratti dei calciatori. Lo spiega l’avvocato di diritto sportivo Luca Tettamanti: “I contratti attuali sono stati negoziati per le competizioni nazionali della Figc e internazionali di Uefa e Fifa. Qualora i club chiedessero ai dipendenti di giocare anche in una nuova Superlega, ritengo che ci sia un diritto dei calciatori alla stipula di un contratto di lavoro ad hoc che ricomprenda queste nuove attività”. Ci si potrebbe accordare per dichiarare risolti i contratti dei calciatori dei 12 club davanti ai loro ordinamenti.