Napoli-Inter vale più di una semifinale: dal numero di tifosi al rifiuto di Dries Mertens…

Il Napoli è attualmente al quarto posto per numero di tifosi in Italia, dopo la Juventus, l’Inter e il Milan. Gli azzurri contano infatti 2,8 milioni di tifosi. Proprio queste 4 squadre saranno le semifinaliste di Coppa Italia che in questi giorni si giocheranno la finale segnando il ritorno al calcio giocato in Italia.

La sfida tra il Napoli e l’Inter assume valori molteplici. Al di là dell’importanza agonistica e sociale, c’è anche un aspetto legato agli incroci di mercato. I nerazzurri speravano di poter prendere a parametro zero Dries Mertens. che invece è prossimo al rinnovo col Napoli. Al biennale da 5 milioni a stagione che aveva proposto Beppe Marotta, Aurelio De Laurentiis ha risposto con un biennale con opzione sul terzo da 4,5 milioni con un premio alla firma di altri 2 milioni. A quel punto non c’è stata storia: Dries Mertens ha ringraziato l’Inter e ha sposato definitivamente la causa del Napoli.