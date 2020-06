CDS – Napoli, José Callejon potrebbe accettare la proposta di rinnovo

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport dedica chiaramente spazio a Juventus-Milan, che segna il ritorno al calcio giocato in Italia. C’è anche dell’ottimismo per il cambio di rotta del Comitato Tecnico Scientifico che potrebbe arrivare la prossima settimana. La norma dei 14 giorni potrebbe essere rivista prima della ripartenza del campionato. Per rivedere il pubblico bisognerà però aspettare almeno il 14 luglio. Spazio anche al Napoli in taglio basso, con Dries Mertens che mette paura alla squadra azzurra: il belga potrebbe saltare il match contro l’Inter per un malanno muscolare.

In casa partenopea, intanto, si continua a discutere anche del futuro di Josè Callejon. Lo spagnolo, in scadenza di contratto il 30 giugno e con diverse offerte dalla Spagna, potrebbe anche accettare l’offerta di rinnovo proposta da Aurelio De Laurentiis. “La tentazione di restare a Napoli improvvisamente lo sta possedendo: la proposta di De Laurentiis, rinnovo alla stessa cifra, ha rappresentato una consistente iniezione di autostima”.