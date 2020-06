GAZZETTA – “Il Belgio della Coppa”: Napoli-Inter è anche Dries Mertens contro Romelu Lukaku

“Finalmente Juve-Milan” è il titolo principale de La Gazzetta dello Sport di oggi. Torna il calcio giocato anche in Italia dopo 95 giorni. Si riparte con la Coppa Italia e con la sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata era terminata 1-1 con rigore di Cristiano Ronaldo negli ultimi minuti.

“Il Belgio della Coppa” è il titolo riferito invece alla seconda semifinale di domani, quella tra Napoli e Inter allo stadio San Paolo. Sfida tra gli attaccanti del Belgio Dries Mertens e Romelu Lukaku e duello tra amici. Al Brescia, intanto, prosegue la telenovela di Mario Balotelli che ora chiede anche i pagamenti arretrati. Si parla poi delle trasmissioni delle partite post-quarantena: “Tv e gare in chiaro: diffida di Mediaset. Lettera alla Lega”. Lettera ufficiale per vietare di trasmettere la Serie A su Tv8, ma Vincenzo Spadafora non si arrende. Infine, spazio alla decisione della FIFA di consentire 3 cambi di maglia in una stagione.