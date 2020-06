Napoli, Edy Reja ricorda: “Il ‘Pampa’ Sosa mi odiava, poi disse che avevo ragione io”

Edy Reja, indimenticato ex allenatore del Napoli del ritorno in A, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Marte Sport Live, parlando anche dell’esperienza partenopea. “Genoa-Napoli? La ricordo bene quella gara speciale. Sono passati tredici anni, ma ricordi del genere sono sempre presenti, impossibile cancellarli dalla memoria. Probabilmente è stato il momento più emozionante della mia carriera, non ho dubbi su questo. Addirittura non riuscivamo a uscire dall’aeroporto per quanta gente ci aspettava festante all’esterno. Non potrò mai dimenticare, arrivammo a Piazza del Plebiscito dopo due ore di pullman! Aspettavamo anche i risultati di Mantova e Piacenza, non c’era niente di sicuro fino all’ultimo, poi fu una grande festa”.

“Prima della gara i tifosi delle due squadre andavano a braccetto allo stadio, mai vista una cosa così. Poi il risultato finale è stato straordinario. Il rapporto con gli ex calciatori azzurri è rimasto. C’è affetto anche con il ‘Pampa’ Sosa, per esempio, che giocava poco, ma determinava le partite nel finale, è accaduto veramente spesso. Prima mi odiava però poi, quando ci siamo ritrovati, disse che avevo ragione io. Non era facile, ma diventando allenatore mi ha capito”.