Il clamoroso appello di Dalma Maradona: “Datemi il nuovo numero di mio padre!”

Dalma Maradona, figlia di Diego Armando Maradona, è esplosa pubblicamente contro l’entourage che gestisce gli interessi del padre. Con una serie di tweet uno dietro l’altro, la donna ha spiegato che le è impossibile ormai comunicare col genitore. “Lo faccio pubblicamente perché l’unica cosa che conta nell’ambiente di mio padre è non fare brutte figure pubblicamente!“. Una situazione familiare molto curiosa, che conoscerà probabilmente degli strascichi da qui in avanti.

“Quindi qualcuno di voi potrebbe essere così gentile e passarmi il nuovo numero di mio padre visto che ogni volta che parla con me o con mia sorella lo cambiate? Grazie! Contrariamente a quanto potreste pensare, non gli chiedo nulla o non gli riempio la testa, parliamo e gli facciamo vedere mia figlia davanti alla telecamera! Lo priverete persino di questo? Contattatemi e datemi il nuovo numero di mio padre!”. Ha concluso Dalma Maradona, lanciando così un appello allo staff del padre.