Fulvio Valcareggi descrive Cristiano Giuntoli: “È cattivo nelle trattative, severo e presuntuoso. A volte anche maleducato”

Il procuratore sportivo Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, centrocampista classe 1999 di proprietà del Napoli, ha parlato nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. “Il mio giudizio all’operato di Cristiano Giuntoli? Un fuoriclasse. Toscanaccio come me, è cattivo nelle trattative, severo e presuntuoso. A volte anche maleducato, quando vuole arrivare da qualche parte, ma è un grande”.

“Sono suo amico, anche se ci vediamo poco. Con lui ho portato a Napoli Zerbin ed Emanuele Giaccherini. Per Alessio c’è stata una trattativa fluida, interessante, con molti contrasti. A Cesena ha fatto benissimo, ma rientrerà nel Napoli a fine campionato per essere mandato a giocare in B. Sarà una lotta con Cristiano: Alessio merita la Serie B e dobbiamo fare di tutto, io e Giuntoli, per farlo giocare in Cadetteria. Ha superato il primo esame, ora deve superare anche quello di B per poi rientrare a Napoli in pompa magna”.