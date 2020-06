Napoli, Gennaro Gattuso chiede ad Aurelio De Laurentiis di pensare prima ai rinnovi dei giocatori

Precedenza ai calciatori, poi al suo futuro: è quanto spiegato da Gennaro Gattuso ad Aurelio De Laurentiis durante l’incontro di ieri a Castel Volturno. Il prolungamento di contratto dell’allenatore può aspettare, in quanto il tecnico stesso preferisce essere sicuro di avere i suoi uomini preferiti a disposizione in futuro. Bisogna pensare dunque a Dries Mertens, Piotr Zielinski, Nikola Maksimovic e, se possibile, a José Callejon.

Il presidente ha parlato ieri anche con lo spagnolo, tornando così ad affrontare il discorso rinnovo, al momento in sospeso. Dopo avergli telefonato, il presidente ha incontrato così il calciatore di persona. Una piccola chiacchierata per ribadirgli l’offerta di rinnovo col Napoli. L’addio, al momento, non è poi così scontato. José Callejon ci riflette su perché l’idea di tornare in Spagna lo stava accarezzando da tempo. Sul futuro ancora incerto c’è comunque un indizio: il suo appartamento non è stato ancora disdetto. I tifosi sperano.