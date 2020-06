Champions League, Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi a Lisbona

Il campionato deve ancora ricominciare, ma si discute già in maniera accesa di come si giocheranno le coppe europee ad agosto. La Champions League dovrà concludersi prima di settembre e la UEFA, nella riunione del Comitato Esecutivo prevista per il prossimo 17 giugno, deciderà come e dove terminare le competizioni internazionali. La Bild ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale tutte le partite restanti di Europa League potrebbero giocarsi in quattro stadi tedeschi. Tuttavia, sembrerebbe esserci una novità anche per la Coppa dalle grandi orecchie.

Quella di vedere Juventus-Lione e Barcellona-Napoli a Lisbona non è un’ipotesi così remota. Ormai è noto che Lisbona è la città favorita per ospitare le fasi finali della manifestazione, dalle semifinali o dai quarti. Secondo il quotidiano tedesco, anche le restanti partite di ritorno degli ottavi di finale (quattro, tra cui appunto quelle di Juventus e Napoli) potrebbero giocarsi nella capitale portoghese. Ancora qualche giorno di attesa e finalmente sarà tutto chiarito.