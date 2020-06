Napoli-Inter 1-1 all’intervallo: nel finale Dries Mertens risponde a Christian Eriksen

4 mesi di attesa in cui i tifosi del Napoli si sono crogiolati su quel goal di vantaggio di Fabian Ruiz siglato a San Siro. Eppure, dopo 2 minuti il tesoretto sembra subito buttato via. La semifinale di ritorno con l’Inter al San Paolo inizia praticamente con il calcio d’angolo dal quale Christian Eriksen riesce a beffare clamorosamente David Ospina. Per gli azzurri il big match comincia subito in salita. La condizione fisica non è affatto delle migliori: gli uomini di Gennaro Gattuso perdono quasi tutti i duelli e arrivano secondi sul pallone sia a centrocampo sia in difesa, dove Elseid Hysaj non riesce a contenere Antonio Candreva.

Un colpo di testa di Romelu Lukaku deve impegnare David Ospina, che dopo si ripete con un mezzo miracolo su una conclusione ravvicinata del succitato Antonio Candreva. Pochi gli squilli da parte del Napoli. Dries Mertens ci prova su punizione, ma invano. Un altro calcio d’angolo dell’Inter, però, si rivela fortunato per gli azzurri. Al 41′ David Ospina rilancia subito in contropiede Lorenzo Insigne, che serve Dries Mertens libero di segnare a tu per tu con Samir Handanovic. 1-1 all’intervallo, scongiurata l’ipotesi dei rigori.