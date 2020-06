Claudio Ranieri non è contento della ripresa: “Sarà un campionato falsato”

Claudio Ranieri, ex tecnico del Napoli e oggi allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Secolo XIX sulla ripresa della Serie A. “Qualcuno ha bisogno di più secondi per recuperare rispetto a prima. In un ritmo di partita alto ecco che questo calciatore viene a soffrire. Non sappiamo bene quanto coinvolge cuore o polmoni. Gli esami richiesti dal protocollo sono stati superati da tutti. Evidentemente però ci sono forme di allenamento che devono ancora tornare a sopportare meglio. Inciderà sulle mie scelte, soprattutto all’inizio. Già quando si gioca ogni 3 giorni non posso utilizzare sempre gli stessi, in più devo considerare anche questo aspetto”.

“Sarà un campionato falsato. Mai i calciatori sono stati fermi e chiusi in casa per due mesi. Con il virus fuori dalla porta. E ora di colpo ricominciamo. E’ falsato, stop. Sperando che non succeda qualcosa di grave a qualcuno a livello fisico, la mia paura è quella. Nessuno sa cosa succede all’organismo umano. Playout? Comprendo il concetto di giustizia sportiva, però un conto è dirlo a inizio campionato, un altro a trequarti”.