Napoli-Inter 1-1: David Ospina si riscatta con tre grandi interventi, ma salterà la finale di Coppa Italia

Il ritorno al calcio giocato del Napoli ha portato buone notizie. Al San Paolo gli azzurri sono riusciti a capitalizzare il vantaggio ottenuto nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, grazie allo 0-1 siglato da Fabian Ruiz il 12 febbraio scorso. Al terzo minuto di gioco, sono iniziate le difficoltà. Giovanni Di Lorenzo ha concesso forse ingenuamente il calcio d’angolo dal quale Christian Eriksen è riuscito direttamente a segnare, con la complicità di David Ospina. In seguito, però, il portiere colombiano ha avuto modo di riscattarsi prima sul colpo di testa di Romelu Lukaku e poi sulla conclusione ravvicinata di Antonio Candreva. Al 41′ è arrivato il pareggio del Napoli proprio grazie a un’idea del suo portiere, che ha lanciato perfettamente Lorenzo Insigne in contropiede. Una volta entrato in area, il capitano azzurro ha servito Dries Mertens che ha battuto Samir Handanovic per 1-1.

Una ripresa di sofferenza ha visto in campo, tra gli altri, anche José Callejon e Arkadiusz Milik. Male Elseid Hysaj, Eljif Elmas e Matteo Politano. David Ospina ha compiuto un altro miracolo su Christian Eriksen al minuto 81, ma salterà la finale per squalifica. L’importante, però, è che a Roma il Napoli ci sarà.