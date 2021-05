Napoli, infortunio per Kalidou Koulibaly: potrebbe rientrare direttamente all’ultima di campionato

in

Kalidou Koulibaly ha riportato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore ha svolto terapie. Sky Sport fa sapere che salterà sicuramente le prossime gare con Spezia e Udinese, forse anche quella con la Fiorentina. La speranza più concreta è recuperarlo per l’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, l’ex medico sociale azzurro Alfonso De Nicola ha parlato dei tempi per rientrare. “Per il recupero di Koulibaly ci vogliono almeno 3 settimane, se si tratta di una distrazione muscolare. Anticipare il rientro vorrebbe dire rischiare una ricaduta, anche più grave. Durante la partita contro il Cagliari non mi sembrava di averlo visto sofferente, ha giocato tranquillamente tutta la partita. La distrazione muscolare è equivalente ad una lesione, rottura, tuttavia potrebbe trattarsi di un’elongazione che prevede tempi di recupero minori, a meno di lesione”.