Clamoroso Roma: José Mourinho annunciato come allenatore per la prossima stagione

La Roma ha scelto il nuovo allenatore dopo aver preso la decisione di non proseguire in futuro con Paulo Fonseca. L’ex tecnico dello Shakhtar continuerà a guidare i capitolini solo fino a fine stagione, poi lascerà il posto al connazionale José Mourinho. Lo “Special One” ha raggiunto un accordo triennale con il club giallorosso fino al 2024. Il tutto in pochi giorni. A Trigoria hanno lavorato in gran segreto da aprile in poi, quando il destino di Paulo Fonseca sembrava ormai segnato.

In una recente intervista José Mourinho aveva dichiarato che non avrebbe rifiutato la possibilità di allenare una squadra italiana rivale dell’Inter. Con i nerazzurri il mister aveva conquistato il famoso “Triplete” nel 2010, battendo proprio i giallorossi nella finale di Coppa Italia che diede il via al trittico di vittorie. Il tecnico si è già presentato a mezzo social ringraziando la famiglia Friedkin per la fiducia riposta in lui, concludendo con il suo primo “Daje Roma!”.