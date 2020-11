Napoli: il San Paolo dovrebbe cambiare nome in “Stadio Comunale Diego Armando Maradona”, ma i tifosi si ribellano

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il San Paolo si chiamerà Stadio Comunale Diego Armando Maradona. In tempi brevissimi, possiamo già iniziarlo a chiamare così. La burocrazia avrà tempi ridotti. Il materiale fuori lo stadio è stato conservato. Verrà catalogato ed inventariato e posto in un luogo della memoria. Il Museo per ricordare Maradona sarà all’interno dello stadio dove ci sono spazi per allestirlo. Recupereremo anche il materiale ai quartieri Spagnoli”.

“Stadio Comunale Diego Armando Maradona”, un nome a tratti complicato, forse più lungo del necessario. I tifosi non hanno tardato a far presente il proprio dissenso sui social. Dopo le parole dell’assessore i napoletani si sono scatenati. Non vogliono che si tolga spazio al “Pibe de oro”. Il dibattito è divenuto talmente vivace da portare la parola “Comunale” è in tendenza su Twitter.