Il Napoli e la Kappa presentano la maglia dedicata a Diego Armando Maradona

Con una nota congiunta, la SSC Napoli e la Kappa hanno annunciato una nuova maglia per ricordare Diego Armando Maradona nella sfida di questa sera contro la Roma. “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia da gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma”.

“La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”, si legge nel comunicato. Anche nelle ultime ore non sono mancati i continui tributi alla memoria di Diego Armando Maradona. Tutti i ricordi che i tifosi hanno portato all’esterno dello stadio San Paolo sono stati trasferiti all’interno dell’impianto. Probabilmente sorgerà presto a Fuorigrotta un museo dedicato al campione argentino.