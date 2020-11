CDS – Napoli-Roma nel ricordo di Diego Armando Maradona: anche Bruno Conti lo omaggerà

Il Corriere dello Sport apre nell’edizione di oggi con le parole dell’amico-manager di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci: “Così Diego ha deciso di andarsene. E’ crollato di schianto divorato dallo stress“. A centro pagina spazio al pareggio per 1-1 della Juventus a Benevento: “Juve Croce e Letizia”. Bianconeri inermi senza Cristiano Ronaldo. Alvaro Morata espulso a partita già conclusa.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Si parla anche di Diego Armando Maradona. Tutto l’amore che Napoli ha dimostrato in questi giorni andava protetto, così il Comune ha deciso di trasferire tutti gli oggetti portati dai tifosi dall’esterno del San Paolo all’interno dell’impianto. Per ieri sera erano previste intemperie, per questo in giornata la Napoli Servizi si è attivata per mettere gli oggetti deperibili in sicurezza. Stasera la Roma sfiderà gli azzurri a Fuorigrotta e saranno previsti ulteriore tributi. Inoltre il dirigente giallorosso Bruno Conti, avversario storico del campione argentino, andrà ai Quartieri Spagnoli per un omaggio dinanzi al famoso murales.