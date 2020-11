TUTTOSPORT – “No CR7, no Juve”

“No CR7, no Juve”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri di Andrea Pirlo, senza Cristiano Ronaldo, hanno pareggiato ieri a Benevento per 1-1. Alla rete iniziale di Alvaro Morata ha risposto un gran goal di Gaetano Letizia, con dedica a Diego Armando Maradona.

Al fine di ritrovare il successo in casa che in campionato manca da 43 giorni, Gennaro Gattuso ha deciso di mandare il suo Napoli in ritiro alla vigilia del big match contro la Roma in un noto albergo del centro storico della città. Secondo il quotidiano, la scelta dell’allenatore calabrese è dovuta ai cali di concentrazione dell’ultimo periodo: “Ringhio” vuole interrompere la striscia negativa a partire da stasera. “Vinceremo per Diego”. La promessa è arrivata dalla squadra che sarà condotta in avanti da Dries Mertens, che agirà da “falso nueve”. Di sicuro il belga e Lorenzo Insigne vorranno dedicare un goal al “Pibe de oro”.