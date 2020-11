Napoli-Roma 1-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne regala una punizione alla Diego Armando Maradona!

In un San Paolo in cui l’essenza di Diego Armando Maradona riecheggia più che mai, il Napoli si trova di fronte a una Roma ancora imbattuta sul campo. Pronti-via e sono proprio gli ospiti a mordere, con un tentativo di Pedro da fuori area. Lo spagnolo ed Henrikh Mkhitaryan sono sempre pericolosi, a ma a poco a poco gli azzurri riescono ad uscire fuori dal loro guscio. Numerosi i corner conquistati dai partenopei, tuttavia infruttiferi. La Roma inizia poi ad accusare qualche difficoltà anche sul piano fisico.

Al 31′ il match conosce la svolta: Lorenzo Insigne pennella da punizione la traiettoria che permette al pallone di beffare Antonio Mirante sul primo palo. Immancabile la dedica al “Pibe de oro”. Gli azzurri avrebbero anche qualche occasione per raddoppiare, ma la sprecano. Gianluca Mancini, intanto, è costretto a dare forfait per problemi muscolari, venendo seguito a ruota da Jordan Veretout. Il Napoli deve chiuderla, all’intervallo è 1-0.

