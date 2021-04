Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora in bilico

Lorenzo Insigne lontano da Napoli? Al momento non c’è trattativa per il rinnovo: la società è impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine e tagliare il monte stipendi. Il capitano invece ha capito che non è il momento di forzare la situazione e resta concentrato sulle ultime gare, decisive per l’accesso in Champions. Poi ci sarà l’Europeo e se le parti vorranno, l’agente si siederà a discutere col presidente per un rinnovo che porterebbe Lorenzo Insigne a chiudere la carriera al Napoli, come nelle sue intenzioni. Far slittare ulteriormente i tempi, invece, può portare ad imprevisti.

Già due anni fa la separazione sembrava imminente, quando l’attaccante era gestito da Mino Raiola, poi non arrivò l’offerta attesa e le parti continuarono insieme. Lorenzo Insigne ha spesso avuto problemi con la tifoseria ed è stato tacciato di mancanza di personalità. Tuttavia, il recente rendimento in campo non può essere trascurato.