Gian Piero Ventura torna a parlare di Lorenzo Insigne: “È attualmente il miglior giocatore italiano”

Gian Piero Ventura, ex allenatore di Nazionale, Napoli e Torino, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio dell’imminente match tra azzurri e granata. “Torino-Napoli sarà una gara difficile per entrambe Il Torino ha una classifica bugiarda rispetto al potenziale della squadra. La partenza è stata difficile, ma ora sono in ripresa perché hanno iniziato a credere in ciò che facevano. Il Napoli ha il rammarico di aver perso dei punti, ma hanno una rosa competitiva, tra le migliori degli ultimi anni, e attualmente vivono un momento felice. Sarà partita delicata: gli azzurri sono a due punti dalla Champions e, vincendo contro Torino e Cagliari, farebbero un passo importante”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“(…) Cosa è mancato agli azzurri? È un caso a parte il loro. Sono partiti bene, il 4-1 con l’Atalanta era figlio di un gioco, di una organizzazione ed entusiasmo poi venuti meno con i numerosi infortuni. Successivamente, la confusione societaria, ha fatto il resto. Osimhen? Giocatore di grandi potenzialità, inizio incoraggiante, ma non si può fare a meno di uno come Mertens. Non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Insigne? È attualmente il miglior giocatore italiano. Una crescita costante, giornata dopo giornata, al di là dei gol. Sono le prestazioni che dimostrano il suo valore. Non c’è nemmeno più bisogno di elogiarlo, ciò che fa è sotto gli occhi di tutti. Il suo rinnovo? Chi ha un giocatore così dovrebbe tenerlo! Prossimo allenatore azzurro? Aspetterei prima di parlare di un cambio. Credo che se Gattuso dovesse centrare la Champions, una riflessione andrebbe fatta”.