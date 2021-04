Francesco Guidolin e la corsa alla Champions: “Sono sicuro di una cosa: l’Atalanta si qualifica al 100%”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Udinese Francesco Guidolin ha parlato della corsa al quarto posto per la Champions League, che sta interessando in particolar modo anche il Napoli. “La Lazio è più lontana e non credo che abbia molte possibilità. Per il resto, la volata è incerta, ma sono sicuro di una cosa: l’Atalanta si qualifica al 100%. Il Milan merita la Champions per quello che ha dimostrato in campionato, visto che a lungo i rossoneri sono stati in corsa per lo scudetto”.

“Alla Juve invece è mancata la continuità. Il Napoli, quando gioca bene, al suo meglio, è proprio forte, e rispetto alle altre ha forse il calendario migliore. Oggi è a due punti dal quarto posto: può essere l’outsider”, ha aggiunto il mister. Il calendario degli azzurri non è assolutamente proibitivo. Mantenendo la continuità il Napoli potrà finalmente tornare in Champions League dopo l’ultima stagione sfortunata.