Ciccio Baiano difende Gennaro Gattuso: “Non capisco perché non debba rimanere al Napoli”

L’ex attaccante azzurro Ciccio Baiano è intervenuto in queste ore a “Stadio Aperto”, trasmissione di TMW Radio. “Napoli? Al completo sono fortissimi e possono vincere con chiunque al mondo, il problema nasce dalle assenze e dal fatto che siano venuti a mancare sempre più giocatori importanti negli stessi ruoli. Penso a Manolas-Koulibaly dietro, Demme-Ruiz in mezzo e Mertens-Osimhen davanti, oltre a Petagna perso quando mancavano già tutti e due. Quando però il Napoli ha ritrovato i suoi migliori in forma è venuto fuori, perché la squadra è forte. E Gattuso li fa giocare bene. Quando Gattuso è arrivato il momento era drammatico tra spogliatoio e presidente: ha ricompattato tutti facendo un campionato strepitoso, lo scorso. In questo era partito bene ma ha pagato quando ha perso i giocatori importanti: se si analizzano i due anni, però, ha fatto bene”.

“Non capisco perché non debba rimanere al Napoli. Non vivo lo spogliatoio e non so a che punto siamo col rapporto con il presidente, ma un allenatore su che base si deve valutare? In Italia contano i risultati, se vinci sei bravo e se perdi sei scarso. Se arriva in Champions, con tutti i problemi avuti quest’anno, dovrebbe rimanere. Se non succede è perché c’è qualcosa col presidente, ma io valuto il lavoro”.