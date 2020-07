Napoli, il retroscena di Valter De Maggio: “Ieri Gennaro Gattuso ha raggiunto Pippo Inzaghi a cena”

Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda anche il Benevento, appena promosso in Serie A. “Ieri sera a Marechiaro stavano cenando Remy, neo acquisto del Benevento con l’allenatore dei sanniti Pippo Inzaghi. Sapete con loro chi c’era? Li ha raggiunti anche Ringhio Gattuso dopo la cena con Victor Osimhen a Piazza dei Martiri. Ieri Napoli è stata al centro del calciomercato italiano”.

“Io poi mi chiedo, ma non era meglio se mangiavano tutti insieme? Gattuso ha mangiato prima con Osimhen a Piazza dei Martiri, soltanto dopo ha raggiunto Pippo Inzaghi a Marechiaro, che stava cenando con il giocatore svincolato dal Lille che giocherà in maglia giallorossa la prossima stagione, dopo la promozione in massima serie della compagine della famiglia Vigorito che ha festeggiato il gran ritorno nel calcio che conta l’altra sera”.