Calciomercato Napoli, Ciro Venerato è sicuro: “Fatta per Victor Osimhen, Cristiano Giuntoli ha ottimi rapporti con la dirigenza del Lille”

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato delle trattative degli azzurri durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Osimhen è a Napoli, ma il suo viaggio era già programmato da diverso tempo, poi la morte del padre ha fermato tutto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha ottimi rapporti con la dirigenza del Lille, il presidente è vicino a Elliot, fondo che controlla il Milan, tanto che voleva portare il dirigente in rossonero come capo degli scout della squadra”.

“Quello di Osimhen al Napoli è un sì annunciato, non ci sono dubbi su questo, se il calciatore è già in città qualcosa vorrà pur significare. Il Napoli può chiudere da un momento all’altro per una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Così come per Cengiz Under, uno dei giocatori attenzionati dal club che tanto piace all’allenatore e alla dirigenza. Per l’esterno d’attacco non escluderei, però, altre piste. Sono ancora in ballo i nomi di Bernardeschi, Torres e anche di Boga”.