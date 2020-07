Calciomercato Napoli, previsto un incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen

in

Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. Dopo la cena segreta di ieri sera con il mister Gennaro Gattuso, adesso è possibile anche un incontro caprese con Aurelio De Laurentiis. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che cerca di riassumere così la trattativa con l’attaccante del Lille.

“Oggi il programma di Osimhen prevede anche la possibilità di una visita a Capri, dove dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis già da ieri nell’isola. Questi incontri serviranno per convincere il giocatore della bontà della scelta. Perché il Napoli l’intera operazione l’ha già programmata, stanziando 50 milioni per il cartellino (il Lilla ne chiede 60, nell’accordo potrebbe rientrare Ounas) e proponendo al giocatore un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti (più 500 mila di bonus). I procuratori sembrano ben disposti sull’offerta”. Insomma, sembra proprio che manchino pochi passaggi alla conclusione della trattativa. Il calciatore piace a tutti, in primis al mister.