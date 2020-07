Napoli, Angelo Mangiante sul possibile trasferimento di Cengiz Under: “Con Gennaro Gattuso può esplodere”

Angelo Mangiante, giornalista di Sky tifoso della Roma, ha parlato di Cengiz Under ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Mi alzo in piedi per Gennaro Gattuso, ho grande stima, per l’uomo per quello che ha fatto in campo da calciatore e per quello che sta facendo da allenatore. Merita tutta la stima, tutto il rispetto. E’ un grandissimo uomo e merita il meglio e tutte le soddisfazioni che stanno arrivando nel corso della sua brillante carriera”.

“Under? La Roma lo ha messo in vendita. Può arrivare al Napoli e sarebbe veramente un affare per l’età che ha e le caratteristiche tecniche. Il ragazzo è in uscita perché è esploso Nicolò Zaniolo, ma le sue qualità tecniche sono indubbie. Vi dico di più, con uno come Gennaro Gattuso, Cengiz Under può esplodere e diventare a tutti gli effetti un fenomeno. Il calciatore che tutti abbiamo ammirato nel corso della sua prima stagione con la maglia giallorossa della Roma”.