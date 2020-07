Christian Maggio non vede l’ora: “Tornare al San Paolo insieme ai miei compagni sarà un qualcosa di unico per me”

L’ex Napoli Christian Maggio, prossimo al ritorno in Serie A col Benevento neo-promosso, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino. “Il prossimo anno sfiderò il Napoli da avversario? Emozione, tanta emozione. Tornare al San Paolo insieme ai miei compagni sarà un qualcosa di unico per me, perché dieci anni a Napoli non si dimenticano. Poi in squadra ci sono tanti napoletani come Roberto Insigne che potrà sfidare suo fratello”.

A proposito di Napoli e dei napoletani: i tifosi azzurri non si sono mai dimenticati di lui e lo attendono per tributarlo a dovere. “E infatti anche i tifosi napoletani rimarranno sempre nel mio cuore. Vivo in Campania da dodici anni e l’ho sempre detto che all’inizio fu difficile ambientarmi, ma penso che sia anche normale. Poi ho trovato un feeling stupendo con Napoli e anche con Benevento”, ha detto l’ex terzino azzurro. Nella sua ultima apparizione al San Paolo, Christian Maggio era rimasto in panchina.