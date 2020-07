Calciomercato Napoli, Massimo Ugolini rivela: “Non solo Victor Osimhen, anche Dominik Szoboszlai del Lipsia per la prossima stagione”

in

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Il Napoli giocherà domani contro l’Atalanta allo stadio San Paolo. La squadra partirà oggi pomeriggio dall’aeroporto di Capodichino verso Bergamo per l’importante partita di domani sera. Osimhen? Sarebbe un colpo molto importante, considerate le qualità di questo giocatore. Il progetto tecnico del Napoli è molto importante, il suo acquisto lo dimostrerebbe”.

“Non solo Osimhen, c’è anche un altro giocatore che il club potrebbe acquistare in vista della prossima stagione, parlo di Dominik Szoboszlai del Lipsia, il classe 2000 è veramente fortissimo, un calciatore che ha già dimostrato tutte le sue grandi qualità. Sarebbe veramente un colpo straordinario. Il club sta tentando di portarlo in azzurro e battere la concorrenza in vista della prossima campagna trasferimenti”, ha aggiunto Massimo Ugolini, accendendo l’entusiasmo dei tifosi azzurri più interessati al mercato.