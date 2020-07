GAZZETTA – “Gasp-Ringhio, la partitissima degli invincibili”

“Inter ci 6” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Nerazzurri a valanga sul Brescia. Vittoria per 6-0 per la formazione di Antonio Conte che rimane in scia di Juventus e Lazio. Brilla Alexis Sanchez: un gol e due assist. La polemica del mister: “Attaccate me, non la squadra. Qui si guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto”. “Milan, entra Ibra e c’è la rimonta” è invece il titolo sui rossoneri. Finisce 2-2 a Ferrara tra la SPAL e il Milan. Uno-due micidiale dei padroni di casa con Mattia Valoti e Sergio Floccari (gol da 30 metri). La SPAL resta in 10. Mezz’ora di Zlatan vale il pareggio. Una rete di Rafael Leao e l’autogol di Francesco Vicari al 94′ beffano la SPAL e salvano i rossoneri.

Vittorie importanti per il Verona contro il Parma, per la Sampdoria in casa del Lecce e per il Sassuolo a Firenze. Spazio anche al Napoli. “Gasp-Ringhio, la partitissima degli invincibili. Osimhen a Capri: intesa col Napoli”: stasera la grande sfida tra Atalanta e Napoli. Intanto gli azzurri vicini al colpo Victor Osimhen dal Lille.