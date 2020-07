CDS – Napoli, Victor Osimhen è rimasto colpito da Gennaro Gattuso e dalla città

“Baraonda Barcellona! Blaugrana spaccati” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Momento complicato, in tutti i sensi, per il prossimo avversario del Napoli in campionato. In primo piano l’Inter con la rotonda vittoria sul Brescia, in basso anche le scelte di Marcello Nicchi che dividono gli arbitri e il focus sul mondo del fischietto.

“Molto colpito sia dalla lunga chiacchierata con Gattuso sia dal modo in cui è stato accolto in una città che lui stesso ha definito incantevole”. Con queste parole il quotidiano ha descritto la reazione di Victor Osimhen alla full immersion napoletana di questi giorni. L’incontro a Capri con il presidente Aurelio De Laurentiis è stato solo l’ultimo atto con le parti che dovranno limare gli ultimi dettagli del quinquennale da 2,5 milioni di Euro a stagione più bonus e un’offerta fra i 50 e i 60 milioni da recapitare al Lille, con Adam Ounas che potrebbe approdare proprio al club francese.