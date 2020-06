Napoli, il retroscena di un giocatore su Gennaro Gattuso: “Se chiamasse di notte per andare a fare la guerra, io ci andrei”

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Gennaro Gattuso è un allenatore che ha grande presa sui calciatori. Senza nulla togliere ai suoi predecessori, è difficile ricordare un coach in grado di entrare così tanto nell’anima della squadra”.

“Non faccio nomi, ma posso rivelarvi d’aver sentito qualcuno dire: ‘Se chiamasse di notte per andare a fare la guerra, io ci andrei’. Rino ha fame e una voglia pazzesca, la trasmette a tutti. La squadra sa che deve dare una risposta dopo un periodo che era complicato anche prima della pandemia. La risposta va data al pubblico anche in assenza del pubblico stesso. La Coppa Italia può essere una grande chance per dare una risposta importante alla gente ed un senso ancora maggiore all’attuale stagione”, ha aggiunto. Ennesimo attestato di stima per il tecnico calabrese.