Napoli, il report dell’allenamento: “Squadra divisa in due gruppi e partitina a campo ridotto”

La vittoria della Coppa Italia verrà sicuramente festeggiata ancora a lungo, ma gli azzurri non hanno perso di vista la ripresa del campionato. C’è ancora qualche speranza di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League e adesso l’entusiasmo è tale da non precludere nessun obiettivo. Per questo motivo Gennaro Gattuso non sta mollando la presa a Castel Volturno. La SSC Napoli, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha diramato così il consueto report sulla seduta d’allenamento.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30. In avvio la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati in circuito di forza in palestra e lavoro aerobico sul campo 1. Poi la rosa si è riunita svolgendo partitina a campo ridotto”.