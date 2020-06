Calciomercato Napoli, la previsione di Enrico Fedele: “Credo che tra Callejon e la società possa esserci un riavvicinamento”

Enrico Fedele, ex procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Il contratto di José Callejon andrebbe rinnovato subito. Lo spagnolo può rifiutarsi di giocare dopo la fine di giugno? Sì, se non trova un accordo per due mesi in teoria può rifiutarsi. E’ un pericolo concreto? Non credo”.

“Se volete sapere la mia opinione, io credo che tra Callejon e la società possa esserci un riavvicinamento che renda il suo rinnovo più possibile, al di là di tutto. Allo stesso modo, penso che, se non ci sarà una grande offerta, e credo che non ne verranno fatte, anche Kalidou Koulibaly possa restare. Con la loro permanenza, basterebbe acquistare un grande attaccante per avere una rosa competitiva per il quarto posto. Senza di loro e senza Allan, invece, dobbiamo accontentarci di un ascensore tra quinto e sesto piano”.