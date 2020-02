Napoli, il report dell’allenamento dopo il Brescia

Il Napoli sta preparando l’importantissima sfida d’andata di Champions contro il Barcellona, in programma al San Paolo il 25 febbraio. Sicuramente mancherà Kalidou Koulibaly, ma finora la coppa costituita da Nikola Maksimovic e Kostas Manolas sembra aver trovato una buona intesa. La curiosità riguarda più che altro il tridente che ha in testa Gennaro Gattuso, per capire se gli azzurri scenderanno in campo con una prima punta centrale o con la solita batteria “leggera”. Dopo il successo sul Brescia, il Napoli ha ripreso subito questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico di Castel Volturno.

Come si apprende dal sito ufficiale del club, la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio al Rigamonti hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una fase iniziale di attivazione, sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente l’allenamento ha contemplato lavoro finalizzato alla velocità e seduta tecnico-tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.