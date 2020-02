Calciomercato Napoli, Amin Younes chiarisce la propria posizione: “I club hanno aspettative diverse”

Dopo la chiusura ufficiale del calciomercato russo, con l’ultima trattativa col Krasnodar saltata per il suo rifiuto, Amin Younes ha voluto chiarire la propria posizione attraverso il proprio profilo Instagram. “Sì, ci sono state trattative con altre squadre. Ci sono stati degli interessati sia dal nostro paese che dall’estero, ma non volevo cambiare solo per essere spostato e costringere il cambiamento a tutti i costi. E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire. Per questo resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un’alternativa per il mio allenatore. Grazie a tutti i fan del Napoli che ogni volta mi dimostrano quanto sia particolare questa città e le persone qui!”. A Napoli sono in tanti che vorrebbero dare un’altra chance al ragazzo, ma Gennaro Gattuso non sembra della stessa idea. Cessione quasi inevitabile.