Pagelle Brescia-Napoli: voti Sportmediaset e commento

Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Brescia e Napoli.

Ruiz 7,5: quantità e qualità. Supportato dalla solidità di Demme, parte dalla destra e si accentra, facendo la differenza col suo sinistro. La rete dell’1-2 è una perla balistica. Magia pura

Insigne 7: si muove molto cercando di non dare punti di riferimento al Brescia. Nel primo tempo fatica a fare la differenza, poi cresce nella ripresa e dai suoi piedi arrivano le azioni più pericolose. Freddo dal dischetto

Mertens 5,5: parte bene centrando la traversa, poi spara addosso a Joronen da buona posizione. Veste i panni del falso nove, ma in area si sente poco la sua presenza. Soprattutto a livello fisico. Il record di Hamsik resta a un passo

Balotelli 5: il fisico c’è e si sente. Ma la testa, complici i problemi extracalcistici, forse è altrove. Tanti errori e poche giocate di qualità. Fallisce una grande occasione nella ripresa. Per la salvezza serve un altro Balo.

Tonali 6,5: ordinato, preciso e sempre al posto giusto. Geometrie semplici, ma efficaci. Detta i tempi della manovra senza sbavature, strappando e leggendo bene le situazioni del match. Dal suo destro arriva il corner su cui si avventa Chancellor per il vantaggio.

Chancellor 6,5: insieme a Mateju dietro fa buona guardia. Sblocca la partita andando in cielo e firmando il suo terzo gol stagionale.