Napoli, il report dell’allenamento col pallone della Champions: Alex Meret a parte

Il Napoli continua ad allenarsi nella confusione generale. Non ci sono certezze sul futuro. Tutto lascia spazio semplicemente allo smarrimento. Il campionato è fermo e probabilmente anche le coppe europee verranno interrotte. L’Europeo ad oggi è un’utopia, ma la UEFA tarda a farsi sentire. In attesa di notizie sull’emergenza del Corovirus, il Napoli ha svolto una seduta mattutina al Centro Tecnico di Castel Volturno. Stando alle informazioni riportare sul sito ufficiale del club, la squadra, sul campo 1, ha iniziato la seduta con riscaldamento a secco. Successivamente il gruppo, che si è allenato direttamente col pallone della Champions League, ha svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Eljif Elmas è rientrato in gruppo. Alex Meret si è allenato a parte seguendo lavoro differenziato. Kevin Malcuit ha svolto tabella personalizzata sul campo. Terapie per Nikola Maksimovic. La società ignora se potrà comunque partire per Barcellona.