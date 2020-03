CDS – Napoli, Kalidou Koulibaly è recuperato per il Barcellona

“Dea Italia” è il titolo del Corriere dello Sport sull’impresa dell’Atalanta in Champions League. La squadra orobica è tra le prime 8 d’Europa nella sua prima partecipazione alla massima competizione continentale per club. “Viva i playoff” invece è il titolo relativo alle ipotesi di assegnazione dello Scudetto. Quattro soluzioni possibili al vaglio della FIGC per assegnare il titolo. Spazio anche alla situazione delle coppe tra Italia e Spagna: “Spagna, niente voli: per Roma e Inter ottavi col brivido”.

In casa Napoli, intanto, il forfait di Nikola Maksimovic preoccupa, ma Gennaro Gattuso sorride perché per la sfida col Barcellona può recuperare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è rientrato in gruppo e la speranza è che possa essere convocato per la trasferta del Camp Nou, ammesso che si giochi, naturalmente. In questa stagione, da quando è arrivato “Ringho”, il centrale ha giocato solo 2 volte: 3′ col Parma e poi nell’altra sfortunata sfida casalinga contro il Lecce.