GAZZETTA – “Giusto fermare tutto lo sport”

“Grazie Dea!” e “Malagò, Giusto fermare tutto lo sport: ripartiremo così” sono i titoli che si leggono in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. L’Atalanta batte 4-3 il Valencia dopo il 4-1 dell’andata e diventa la prima squadra italiana a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. In alto, spazio per l’intervista a Giovanni Malagò, presidente Coni, che parla degli ultimi sviluppi dello sport. Di spalla elogio a Josip Ilicic, autore di 4 goal ieri sera.

Sono tanti i dubbi relativi al futuro del calcio italiano, europeo ed internazionale. Barcellona-Napoli non dovrebbe proprio giocarsi, considerando che anche in Spagna si sta pensando a interrompere ogni manifestazione sportiva. La sosta per le nazionali, invece, non sembra ancora a rischio. Lo svolgimento dell’Europeo rimane un’incognita da non sottovalutare. Ad oggi appare quasi impossibile che la manifestazione continentale possa rispettare il calendario fissato in origine. Come se non bastasse, molte nazionali arriverebbero impreparate considerando che tanti club stanno interrompendo persino le sedute di allenamento.