Napoli, il report da Castel Volturno: tabella personalizzata per Kalidou Koulibaly, Dries Mertens preoccupa

Seduta pomeridiana oggi per il Napoli, al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-Napoli alle ore 15:00. Ecco il report ufficiale: “La squadra ha iniziato la sessione con attivazione tra palestra e campo. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha svolto torello e lavoro tecnico per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro”.

Dries Mertens, invece, dovrebbe averne ancora per un po’. Gli ultimi esami hanno evidenziato ancora la presenza di un edema nella caviglia. Il belga vuole recuperare per la Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 gennaio, ma a conti fatti il tempo stringe. Il rischio di un forfait non è da trascurare.